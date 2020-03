Paul de Leeuw ziet een livetelevisieprogramma vanuit huis tijdens de coronacrisis wel zitten, laat hij weten aan het AD. In gesprek met de krant vertelt de presentator dat hij vermoedt dat zijn werkgevers hem daarvoor niet kunnen of willen betalen.

"Ik ben freelancer, waarschijnlijk ben ik te duur", aldus De Leeuw over zijn afwezigheid bij livetelevisieprogramma's tijdens de coronacrisis. Op sociale media maakt de presentator dagelijks TV-Quaran-Tine, qua titel een verwijzing naar De TV-kantine.

Toen De Leeuw nog in dienst was van de publieke omroep werd hij gerekend tot de grootverdieners. De 58-jarige presentator beweerde in 2008 minstens 1 miljoen euro waard te zijn en besloot in 2013 zijn contract bij BNNVARA niet te verlengen vanwege de in de volksmond genoemde Balkenendenorm, die in de publieke sector salarissen boven de 201.000 euro (in 2020, in 2013 230.474 euro) verbiedt.

De presentator, die in 2019 vertelde dat hij de kritiek op het salaris van De Wereld Draait Door-presentator Matthijs van Nieuwkerk onterecht vond, levert zijn diensten aan de mediasector via verschillende BV's. In 2016 schatte Quote het vermogen van de presentator op minimaal 12 miljoen euro.

