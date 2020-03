De redactie van Zondag met Lubach zegt in reactie op een verklaring van het bedrijf RUMAG. dat bij alle items in het programma wel degelijk wederhoor wordt toegepast, zij het door andere journalisten.

"We baseren onze verhalen (...) op bestaande journalistieke uitingen en openbare bronnen, waaruit we citeren. Voor al deze uitingen geldt dat door journalisten al hoor en wederhoor is toegepast", aldus de redactie van het programma met Arjen Lubach.

In dit geval ging het om uitspraken die RUMAG. eerder deed tegenover zakenblad Quote. "Deze (naar wij aannemen door RUMAG. gecontroleerde en gelezen) uitspraken komen niet overeen met het statement dat zij vanmiddag naar buiten hebben gebracht", aldus de redactie.

"In het artikel van Quote werd door een woordvoerder van RUMAG. beaamd dat een deel van de opbrengst van de shirts wordt gebruikt om het bedrijf draaiende te houden. Eveneens werd een berekening van twee door Quote opgevoerde textielexperts over productie- en verzendkosten door de woordvoerder van RUMAG. bevestigd. Dit is de informatie die wij - nogmaals, met bronvermelding - hebben gebruikt in onze uitzending."

Lubach noemt bedrijf 'triest' omdat het geld zou verdienen aan coronacrisis

Lubach besteedde zondagavond aandacht aan RUMAG. en noemde het bedrijf 'triest' omdat het geld zou verdienen aan de coronacrisis. Zo worden T-shirts, koffiemokken en handdoeken met 'gejatte quotes' verkocht.

Het bedrijf kwam maandag met een verklaring waarin het onder meer stelt dat de redactie van Lubach "nooit de moeite heeft genomen hun claims bij RUMAG. te checken". Het bedrijf zegt niets te verdienen aan de zogenoemde 'coronacollectie', waarmee geld wordt opgehaald voor het Rode Kruis. De items uit de collectie, zoals een T-shirt met de tekst Ik geloof in jou en mij zijn inmiddels niet meer verkrijgbaar.

De tekst kwam uit het nummer Avond van Boudewijn de Groot, dat onlangs werd gecoverd door Chantal Janzen om een ode te brengen aan mensen in quarantaine.