Floortje Dessing is vanaf komende donderdag te zien in Floortje Blijft Hier. De presentatrice spreekt in het nieuwe, ingelaste programma onder meer met mensen die ervaring en kennis hebben van zelfredzaamheid. Hiermee haakt zij in op het feit dat veel mensen alleen en soms angstig thuis zitten tijdens de coronacrisis.

"Het zijn verwarrende en verdrietige tijden, we proberen allemaal te dealen met de nieuwe realiteit, ik ook", vertelt Dessing.

"Ik probeer in dit programma mensen te vinden in Nederland die ons kunnen inspireren, die ons verder kunnen helpen met hoe we met de nieuwe realiteit kunnen omgaan. Ik hoop dat we ondanks al het verdriet opbeurende en positieve verhalen kunnen vertellen, over wat we wél kunnen."

In het programma spreekt de presentatrice - uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM - met een schaapsherder, een filosofe en haar eigen zus, die is besmet met het coronavirus en momenteel in thuisquarantaine zit.

Floortje Blijft Hier is vanaf donderdag 2 april elke donderdag om 21:30 uur te zien bij BNNVARA op NPO1.

