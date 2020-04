Radiozenders Radio 538, Radio Veronica en Radio 10 bundelen de krachten met een door het publiek samengestelde Samen Sterk Top 100, die vanaf donderdagochtend op alle drie de zenders tegelijk tien uur lang wordt uitgezonden. Giel Beelen en Sander Lantinga praten delen van de lijst aan elkaar en hopen vooral de top honderd hoop en troost kan bieden aan luisteraars.

"We merken dat er meer radio geluisterd wordt, waarschijnlijk omdat mensen behoefte hebben aan afleiding en informatievoorziening", vertelt Lantinga. Beelen merkt vooral dat luisteraars graag hun verhaal kwijt willen. "Daarom hebben we hen meteen de kans gegeven dit te doen en er een plaat bij te kiezen die we draaien."

"Mensen willen muzikale steun bieden aan medewerkers in de zorg of de supermarkten, of hun oma die nu alleen thuis zit. Dat is ook precies de bedoeling van de lijst, die door de luisteraars bepaald wordt en energie en hoop moet geven", voegt Lantinga toe.

Lantinga en Beelen kiezen voor Beatles en Marvin Gaye

De dj van Radio 538 gaat ervan uit dat de lijst qua genre alle kanten zal opschieten. "Ik verwacht liedjes die troost bieden, maar ook platen die juist energie geven."

Beelen beaamt dat. "Daar zit ook de lol in. Drie stations met een ander publiek bundelen de krachten. Ik verwacht dat luisteraars van 538 op andere liedjes stemmen dan het publiek van Veronica. Deze top honderd zal anders zijn dan andere lijsten, omdat de thema's hoop en troost wel echt centraal staan."

Als het aan Lantinga ligt, haalt All You Need Is Love van The Beatles de lijst zeker. "Ik wil het virus zeker niet bagatelliseren, maar het minste wat we kunnen doen nu is elkaar liefhebben. Zonder te spiritueel te willen klinken, overwint liefde wel altijd."

Beelen zoekt zijn toevlucht in barre tijden vooral in soulmuziek. "What's Going On van Marvin Gaye bijvoorbeeld of What The World Needs Now Is Love."

“Ik verwacht dat luisteraars van 538 op andere liedjes stemmen dan het publiek van Veronica. Deze top 100 zal anders zijn dan andere lijsten, omdat de thema's hoop en troost wel echt centraal staan” Giel Beelen

'Ik hoopte gelijk dat ik weer eens radio kon maken met Gerard'

Voor Beelen betekent de Samen Sterk Top 100 ook een hereniging met zijn voormalige 3FM-collega en nu Radio 10-dj Gerard Ekdom. "Dat is goud! Toen ik voor het eerst over het idee hoorde, hoopte ik gelijk dat ik weer eens met Gerard radio mocht maken. We hebben jarenlang de vrijdagnacht gedeeld en nu mogen we weer wat uurtjes samendoen."

Lantinga presenteert zijn uurtjes met Rob van Someren van Radio 10. "Wij zijn normaal gesproken tegelijk op de radio op twee verschillende zenders, dus kunnen nooit live naar elkaar luisteren. Het is leuk om eens met iemand anders samen te werken. Het zal vast een beetje zoeken zijn in het begin, maar het gaat uiteindelijk vooral om de verhalen van de luisteraars."

De Samen Sterk Top 100 is donderdag 2 april van 8.00 tot 18.00 uur te horen op Radio 538, Radio 10 en Radio Veronica.