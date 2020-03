Tijdens een inbraak in het museum Singer Laren is in de nacht van zondag op maandag een kunstwerk van Vincent van Gogh ontvreemd, meldt het museum maandag tijdens een ingelaste persconferentie.

Het gaat om het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar (1884) , dat Singer Laren tijdelijk in bruikleen had van het Groninger Museum. Evert van Os, algemeen directeur van Singer, zegt in de persconferentie boos en verdrietig te zijn.

Directeur museumzaken Jan Rudolph: "Het is heel erg voor het Groninger Museum, het is ook heel erg naar voor Singer, maar het is vooral heel erg voor ons allemaal. Want kunst is er om gezien te worden en gedeeld te worden, door ons als gemeenschap."

Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, zegt dat de diefstal geen invloed zal hebben op de toekomstige samenwerkingen tussen Singer Laren en zijn museum. "Wij hebben een hele goede samenwerking met Singer Laren. We hebben in het verleden vaak schilderijen aan elkaar uitgeleend en blijven dat in de toekomst doen. We laten ons hierdoor niet afschrikken."

Een medewerker van het museum bevestigde maandagochtend in gesprek met NU.nl al dat er in de nacht van zondag op maandag een inbraak had plaatsgevonden. De politie meldt maandagmiddag dat de inbraak om 3.15 uur 's nachts is gepleegd en dat een of meerdere inbrekers een glazen deur hebben vernield om binnen te komen. De politie zegt verder bezig te zijn met een onderzoek en vraagt ooggetuigen zich te te melden

In Singer hangen werken van Van Gogh en Mondriaan

Het museum Singer Laren werd opgericht in 1956. Werken van de Amerikaanse kunstverzamelaar William Singer (1868-1943) vormen de kern van de museumcollectie. Hij vestigde zich aan het begin van de vorige eeuw in de kunstenaarskolonie Laren en verwierf onder meer werken van traditioneel, impressionistisch werkende Gooise kunstenaars.

In het museum hangen werken van onder anderen Van Gogh en Piet Mondriaan.