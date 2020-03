Volgens directievoorzitter KRO-NCRV Peter Kuipers vallen er gaten in de programmering als de coronacrisis nog lang zal aanhouden. Dat zegt hij in gesprek met Spreekbuis.nl.

"Als de crisis lang duurt, zullen we de programmering moeten aanpassen. Op een bepaald moment hebben we gewoon niet genoeg nieuwe programma's om de gaten te vullen, die bijvoorbeeld ontstaan doordat veel evenementen niet doorgaan."

In dat geval, stelt Kuipers, moet er onderzocht worden wat het publiek graag wil zien of horen: "Dat zal niet alleen nieuws zijn, ontspanning hoort er ook bij. En we zullen mogelijk meer uit het archief putten. Wat mij betreft gaan we niet alles samenvoegen. Dan komt alles bij elkaar op één kanaal, en wat doe je dan op de andere? Laten we ieder ons eigen aanbod blijven maken en vooral zien wat we voor de samenleving kunnen doen."

Volgens Kuipers is het gebouw van de omroep grotendeels leeg, maar zijn er wel medewerkers aanwezig om te monteren. Ook het programma Z@pp Live wordt nog gemaakt.

De crisis betekent ook minder inkomsten door reclame, maar daar maakt Kuipers zich vooralsnog niet heel druk over: "Wij krijgen financiering van het rijk. Dat staat los van de inkomsten van Ster. Die gaan naar het rijk, dat ze vervolgens verdeelt."