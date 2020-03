In de datingshow De Villa zijn geen strafbare feiten gepleegd, blijkt maandag uit een integriteitsonderzoek en de conclusies van een expertcommissie.

Op basis van het (ruwe) beeldmateriaal, beschikbare documenten en gesprekken met betrokkenen kwam de commissie onder leiding van strafrechtadvocaat Richard Korver tot deze conclusie.

Wel zijn er "ongelukkige inschattingen gemaakt", waardoor bij kijkers wel de perceptie kon ontstaan dat er strafbare feiten zijn gepleegd.

Ook is het productieproces op de opnamelocatie bekeken. Daaruit bleek dat er sprake was van een veilige omgeving "met duidelijke grenzen en een passende ondersteuning".

'Publieke verontwaardiging is heel begrijpelijk'

RTL-contentdirecteur Peter van der Vorst noemt het onderzoeksresultaat "een opluchting", maar wil wel lering trekken uit de conclusies.

"De beelden die de maatschappelijke discussie hebben aangewakkerd, zijn door de montage en onze checks geglipt. Dat had nooit mogen gebeuren en dat spijt ons. Het is heel begrijpelijk dat dit tot publieke verontwaardiging heeft geleid."

Ook Blue Circle-CEO Georgette Schlick betuigt spijt. "Gelet op de veranderde maatschappij waarin we leven, hadden we de montage scherper moeten bekijken, zodat we hadden kunnen voorkomen dat de suggestie van strafbare feiten kon worden gewekt. In brede zin hebben wij uit deze vervelende situatie veel lering getrokken en nemen de aanbevelingen uit de rapporten dan ook zeker ter harte."

Van der Vorst benadrukt dat de privacy van de kandidaten gewaarborgd moet blijven en vraagt media daarom geen fragmenten of foto's van de kandidaten te plaatsen.

Daarnaast maakt RTL een nieuw protocol met aangescherpte ethische normen. Hiervoor wordt een onafhankelijke partij ingeschakeld.

Scène waarin kandidate betast werd

De Villa, een datingshow waarin jonge mannen en vrouwen samen in een villa verblijven en vervolgens aan elkaar gekoppeld worden, kwam in november 2019 in opspraak. Dit kwam door een scène waarin een kandidate in bed werd betast door een andere kandidaat, terwijl ze onder invloed van alcohol was.

Naderhand vertelde de lastiggevallen deelneemster in de YouTube-serie #BOOS van Tim Hofman dat ze zich tijdens de opnames gedwongen voelde om bepaalde dingen te doen.

RTL besloot het programma na de ontstane ophef van de buis te halen.