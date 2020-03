Margriet van der Linden begint maandagavond met een nieuwe reeks van haar talkshow M op NPO1. De presentatrice weet echter niet of alle gasten door de coronacrisis naar de studio zullen komen, zegt ze tegen Het Parool.

"Ook bij ons geen volle talkshowtafel helaas (...) Ook wij weten nog niet of alle gasten kunnen of willen komen."

Een uitzending zonder gasten hoeven de kijkers echter niet te vrezen. Wie niet fysiek naar de opnamestudio kan of wil komen, zal met behulp van technologie toch uitgenodigd kunnen worden: "Ongetwijfeld zullen we ook mensen via een videoverbinding in de uitzending halen. En als we nu minder gasten kwijt kunnen, ontstaat ruimte voor langere gesprekken. In deze periode hebben we gezien hoe belangrijk kennis is. Ik verheug me op gesprekken met mensen die hun kennis op welk vlak dan ook willen delen. Het wordt meer dan corona."

'Koppen bij elkaar steken is er niet meer bij'

Van der Linden, die de plek van Matthijs van Nieuwkerk inneemt, benadrukt dat de uitzendingen van M niet alleen maar in het teken zullen staan van corona. Het streven is om 'een mooi pakketje met een goede mix' te leveren.

Wel ziet de redactie van het actualiteitenprogramma zich met een groot praktisch probleem geconfronteerd: de vergaderingen moeten online gevoerd worden. "A-typisch voor een nieuwsredactie, waar iedereen vrolijk door elkaar loopt en je vaak even letterlijk de koppen bij elkaar steekt om een onderwerp door te spreken. De koppen bij elkaar steken is er echt niet meer bij."