The Passion zal alsnog op televisie worden uitgezonden. Het evenement kan niet op de gebruikelijke manier doorgaan vanwege het coronavirus en wordt nu samengesteld met scènes en liedjes uit eerdere edities, begeleid door een livevertelling van Johnny de Mol en een liveprocessie geleid door Anne-Mar Zwart.

Het thema #vrijheidvoorjou is aangepast naar Geef mij nu je angst, laten omroepen EO, KRO-NCRV en producent Mediawater weten aan NU.nl.

"Het is echt heel bijzonder dat we in deze bizarre tijden dit paasverhaal alsnog zo dicht bij de mensen kunnen vertellen", vertelt De Mol, die ook als verteller zou optreden bij de oorspronkelijke editie van The Passion.

Het verhaal sluit volgens de presentator goed aan bij gevoelens die nu bij veel mensen spelen. "Angst en verdriet, maar ook geloof, hoop en liefde. Ook kunnen veel kijkers hun hart ophalen aan fragmenten uit eerdere edities met hun favoriete artiest, hun mooiste lied of mooiste scène."

"Het verhaal van het lijden en sterven van Jezus staat stil bij de dingen waar wij als land en als individuen naar hunkeren: hoop voor een land dat angstig is, opoffering in een tijd waar we elkaar zo hard nodig hebben en verbinding voor de vele Nederlanders die zich verloren en alleen voelen", voegen EO-directeur Arjan Lock en KRO-NCRV-directeur Peter Kuipers toe.

Kijkers kunnen meedoen met online processie

Iedereen kan zich aansluiten bij de virtuele online processie. Tijdens, maar ook vooraf mogen mensen berichtjes en video's delen. Een selectie hiervan zal te zien zijn tijdens de uitzending.

Na de uitbraak van het coronavirus werd besloten om dit jaar het evenement rond The Passion in Roermond af te blazen. De omroepen en producent zochten daarna naar een alternatief, om alsnog een televisie-uitzending te kunnen brengen.

Het is nog niet zeker of de cast, onder wie Tim Akkerman (Jezus) en Trijntje Oosterhuis (Maria), ook te zien is in de editie van 2021. "Het is echt een topcast waar we heel dankbaar voor zijn. Maar dat moeten we volgend jaar echt zien."

The Passion is op donderdag 9 april om 20.30 uur te zien bij de EO en KRO-NCRV op NPO1.

