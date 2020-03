Miljuschka Witzenhausen, die vanaf maandag in de serie Miljuschka in Mexico te zien is, hoopt dat de kijkers door haar programma een ander beeld van de Mexicaanse keuken krijgen. Het eten in het Zuid-Amerikaanse land is namelijk heel anders dan de tex-mexkeuken die de meeste mensen kennen.

"Het zou leuk zijn als het programma mensen beweegt om eens naar een tortilleria (een zaak waar je authentieke tortilla's kunt bestellen, red.) te gaan", zegt Witzenhausen in gesprek met NU.nl.

"Of dat mensen zich zelfs getriggerd voelen om naar Mexico te gaan. Maar vooral hoop ik dat mensen lekker voor de tv gaan zitten. Veel mensen hebben nu hun vakantie moeten afzeggen, ik ook. Maar misschien kun je zo een beetje ontsnappen aan het gewone, dagelijkse huishouden."

De meeste mensen zien bij Mexicaans eten nachoschotels met veel gehakt, guacamole en crème fraîche voor zich, maar Witzenhausen vertelt dat dit soort gerechten horen bij de tex-mexkeuken, de veramerikaanste variant van het Mexicaanse eten.

"Van oudsher is de Mexicaanse keuken zelfs vegan", legt de 24Kitchen-presentatrice uit. "Uit maïs, bonen, avocado en cactus haal je precies wat je nodig hebt aan mineralen, vitaminen en proteïne. De Azteken en Maya's (de oorspronkelijke bewoners van Mexico, red.) aten alleen met feestelijkheden kalkoen: daar komt de Amerikaanse combinatie van Thanksgiving en kalkoen vandaan. Toen de Spanjaarden door kolonisatie in Mexico terechtkwamen, namen ze ook varkens en kippen mee. Het is mooi om zo te ontdekken hoe de Mexicaanse cultuur is geworden zoals zij is. Eten is het grootste geschiedenisboek van de mensheid, vind ik."

Volgens Witzenhausen kent Mexico weinig iconische gerechten. "Ze gooien eigenlijk gewoon alles op een tortilla en er zijn zes manieren waarop je die kunt vullen. Daarom zijn de afleveringen ingedeeld op zes belangrijke ingrediënten uit de Mexicaanse keuken, zoals maïs, avocado en chocolade."

'Ik ga het gewoon zeggen: het is porno'

Mexicanen gebruiken chocolade namelijk niet alleen voor zoete lekkernijen, maar ook vaak in gerechten en sauzen (mole). "Ik heb door een plantage gelopen waar ze een ecocultuur gebouwd hebben waar alles elkaar ondersteunt, van zaadje tot reep. Ik heb nog nooit zulke chocolade geproefd."

Haar favoriete Mexicaanse gerecht is dan ook een chocoladetaart, die de presentatrice in de betreffende aflevering maakt. "Met roze peper, kaneel… ik ga het gewoon zeggen: het is porno. Een fucking lekkere taart."

Maar ook barbacoa staat hoog op Witzenhausens lijstje. "Dat is meestal lamsvlees, op de ouderwetse manier gegaard in een ondergrondse oven, net zoals de Maya's en Azteken dat deden. Je doet daar houtskool en agavebladeren in en daarin wordt het vlees acht uur lang gegaard, totdat het botermals is. Je doet het op een tortilla, wat salsa en guacamole erbij... je kunt me wegdragen."

Miljuschka in Mexico is vanaf 30 maart wekelijks op maandag om 22.00 uur te zien op 24Kitchen.