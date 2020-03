3FM gaat van maandag 13 april tot en met zaterdag 18 april met de actie 3FM Serious Request: Never Walk Alone geld inzamelen voor het Rode Kruis.

Elke dj maakt in de tweede week van april een radioshow van zes uur achter elkaar. Door een bedrag te doneren kunnen luisteraars een nummer aanvragen tijdens de show.

Sander Hoogendoorn trapt de actie op Tweede Paasdag af, waarna Timur Perlin het van hem overneemt. Frank van der Lende en Eva Koreman pakken de avonduren, in de nacht komen diverse radio-dj's voorbij.

Het Rode Kruis helpt momenteel bij diverse zorginstellingen en voedselbanken en zamelt beschermingsmiddelen in. De organisatie biedt daarnaast hulp aan aan mensen die in quarantaine zitten of alleen wonen.

