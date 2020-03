Beau Blijft Binnen, het praatprogramma dat Beau van Erven Dorens vanuit zijn eigen woonkamer presenteert, heeft zaterdag met de eerste aflevering volgens Stichting KijkOnderzoek 489.000 televisiekijkers getrokken. Hiermee eindigde het programma van RTL4 op de 24e plek in de ranglijst van best bekeken televisieprogramma's.

Het best bekeken televisieprogramma van zaterdag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met 2.962.000 televisiekijkers. Het Half Acht Nieuws van RTL4 en EenVandaag van AVROTROS op NPO1 maken, met beide 1.680.000 televisiekijkers, de topdrie compleet.

In de voetsporen van de Bevrijding trok op NPO2 met de eerste aflevering 627.000 televisiekijkers. Het Omroep Max-programma, dat in de voetsporen treedt van de soldaten die een einde maakten aan de Duitse bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, eindigde hiermee op de 21e plek in de lijst.

De best bekeken film was Die Another Day. De James Bond-film trok 669.000 televisiekijkers op RTL 7, goed voor plek zeventien in de lijst met de best bekeken televisieprogramma's van zaterdag.