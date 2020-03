Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is in gesprek met De Wereld Draait Door over het opnemen van het programmadecor in de collectie, bevestigt een woordvoerder zaterdag aan NU.nl. Ook kledingstukken van presentator Matthijs van Nieuwkerk staan in de belangstelling, maar er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.

"Wij bewaren belangrijke onderdelen van de omroepgeschiedenis voor de eeuwigheid en daar hoort De Wereld Draait Door bij", aldus Jennemiek Leijssen namens het audiovisueel archief vlakbij het Media Park in Hilversum. "We willen dit programma graag opnemen in onze collectie."

Het instituut zegt open te staan voor decorstukken en kleding die door Van Nieuwkerk is gedragen tijdens het presenteren van De Wereld Draait Door. Ook de tafel waarachter de presentator zijn gasten verwelkomde of stoelen zijn welkom.

Vrijdag had De Wereld Draait Door de laatste aflevering. Het praatprogramma van BNNVARA trok toen ruim 3 miljoen televisiekijkers, waar het maandag met ruim 4,5 miljoen televisiekijkers het beste resultaat uit ruim veertien jaar uitzendingen behaalde.