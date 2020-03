De Wereld Draait Door heeft vrijdag volgens Stichting KijkOnderzoek 3.150.000 televisiekijkers getrokken. Daarmee behaalde de aflevering waarmee het praatprogramma na ruim veertien jaar afscheid nam de tweede plek in de lijst van best bekeken televisieprogramma's.

De slotaflevering van De Wereld Draait Door betekende geen kijkcijferrecord voor het programma van BNNVARA en presentator Mathijs van Nieuwkerk. Dat behaalde het praatprogramma maandag, toen het direct na de persconferentie van het kabinet over de coronacrisis ruim 4,5 miljoen televisiekijkers trok.

Het best bekeken televisieprogramma van vrijdag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met 3.566.000 televisiekijkers. Het Gesprek met de minister president, met 1.726.000 televisiekijkers, maakt de top drie compleet.

Het NTR-programma Het Laatste Woord behaalde met de aflevering over de woensdag overleden zangeres Liesbeth List 985.000 televisiekijkers op NPO1, goed voor de dertiende plek in de lijst. Laat me: Ramses Shaffy, de film, behaalde bij NPO2 100.000 televisiekijkers. In die film was een grote rol weggelegd voor de door Noortje Herlaar gespeelde List, die een goede vriendin was van de in 2009 overleden zanger Shaffy.