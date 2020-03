De Wereld Draait Door (DWDD) is vrijdag na bijna vijftien jaar ten einde gekomen. Op sociale media bedanken bekende Nederlanders, die zelf ook eens mochten aanschuiven bij Matthijs van Nieuwkerk, het programma en de presentator.

Tim Hofman - tafelheer

"Lang verhaal kort: als programmamaker naast Matthijs zitten is alsof je voetbalt met Johan Cruijff: hij scoort, jij mag meekijken. Of je nou te gast of tafelheer was; met team DWDD mee mogen spelen was echt fantastisch", aldus Tim Hofman op Instagram bij een reeks foto's.

Ilse DeLange - zangeres

Ilse DeLange had de eer om in de allerlaatste uitzending van DWDD het liedje Turn! Turn! Turn! te zingen. Op Instagram deelde ze vooraf al een foto van de lege studio. "Wat een tijdperk... en dan nu de laatste... in deze intense tijd."

Marieke Elsinga - radio-dj

Marieke Elsinga stond vaak achter de desk bij RTL Boulevard op het moment dat ook DWDD werd uitgezonden. Ze heeft dus niet iedere avond naar de talkshow kunnen kijken, maar blijkt toch groot fan.

Hadewych Minis - actrice en zangeres

Hadewych Minis was nog kort te zien in de allerlaatste aflevering; ze zat in de muziekcompilatie die het programma maakte. Op Twitter heeft de actrice en zangeres niets dan lovende woorden voor DWDD en Van Nieuwkerk, maar ook Ilse DeLange die optrad in de allerlaatste uitzending wordt nog even genoemd.

Domien Verschuren - radio-dj

Domien Verschuuren vertelt op Instagram hoe ontzettend hij genoten heeft van het programma. "Potverdorie, wat ga ik dit programma missen. Ongelooflijk, hoe #DWDD iedere avond scherp, geestig en urgent was. Dat is natuurlijk te danken aan een ijzersterke redactie, maar vooral aan die geweldige gastheer."

Leo Blokhuis - tafelheer

Leo Blokhuis is al jaren betrokken bij De Wereld Draait Door en maakt samen met Van Nieuwkerk onder meer de Top 2000 à Go-Go. Op Twitter bedankt hij zijn collega nog eens.

Soundos El Ahmadi - huiscomedian en tafeldame

Soundos El Ahmadi heeft in De Wereld Draait Door heel wat meegemaakt: jaren geleden begon ze als huiscomedian, waarna op sociale media en in kranten de ene na de andere slechte recensie voorbijkwam. Jaren later schoof ze weer aan bij het programma, maar dan als tafeldame. Ondanks de roerige tijd is ze dankbaar dat ze onderdeel heeft mogen zijn van DWDD.