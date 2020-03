"Het avontuur zit erop. Vijftien jaar De Wereld Draait Door, fijn dat u keek." Met die woorden sloot Matthijs van Nieuwkerk vrijdag de allerlaatste aflevering van De Wereld Draait Door (DWDD) af.

De tafelheer in de laatste uitzending was Marc-Marie Huijbregts, die al sinds de start van DWDD elke vrijdag naast Van Nieuwkerk zit. Samen bespraken ze opmerkelijke momenten uit de afgelopen jaren.

De uitzending werd gestart met een uitvoering van Aretha Franklins Respect. Ilse DeLange kwam langs om Turn! Turn! Turn! van The Byrds te zingen en Henny Vrienten zong een afscheidslied voor het programma. Verder waren er geen gasten aanwezig. Zowel DeLange als Vrienten bedankte Van Nieuwkerk voor alles wat hij en het programma volgens hen hebben betekent voor de muziekindustrie.

Van Nieuwkerk benoemde in de uitzending meerdere keren hoe bizar de situatie voor hem is: de afgelopen twee weken is het programma opgenomen zonder publiek en moesten alle plannen die het team voor de allerlaatste aflevering had, worden omgegooid.

De redactie van het programma was via een livestream aanwezig in de studio: vanwege de maatregelen rond het coronavirus mochten er niet te veel mensen tegelijk aanwezig zijn en met de cameramedewerkers en gasten zouden er te veel mensen tegelijk in de studio zijn.

Hoewel de laatste twee weken van het programma anders moesten worden ingevuld dan gewend door de coronamaatregelen, keken er meer mensen dan ooit. Maandag 23 maart zagen 4,5 miljoen de uitzending.

Van Nieuwkerk kondigde in februari aan na ruim veertien jaar te stoppen met De Wereld Draait Door. De presentator tekende wel een nieuw contract bij BNNVARA en zal vanaf het voorjaar van 2021 weer te zien zijn met nieuwe programma's. Op de plek van DWDD start maandag M.

Eerst nog afwisselend presenteren

De eerste uitzending van DWDD was op 10 oktober 2005. Het programma werd tot 2010 opgenomen in Studio Plantage in Amsterdam. Aanvankelijk wisselde Van Nieuwkerk de presentatie af met Francisco van Jole, die zich eind 2005 terugtrok.

Begin 2006 voegde Claudia de Breij zich bij het presentatieteam en was ze elke maandag te zien in de talkshow, omdat Van Nieuwkerk op die avond het liveprogramma Holland Sport presenteerde. De cabaretière vertrok in 2008 bij het programma. Verschillende presentatoren waren vervolgens op de maandag te zien, onder wie Menno Bentveld.

In 2014 verhuisde het programma van NPO3 naar NPO1 en werd de start van de talkshow vervroegd van 19.30 naar 19.00 uur. Bekende onderdelen van DWDD zijn LuckyTV, de muziekoptredens en De TV Draait Door, waarin opvallende en grappige televisiefragmenten worden getoond.

Het programma viel meerdere malen in de prijzen. In 2007 won de talkshow de Gouden Televizier-Ring en in 2011 de Zilveren Nipkowschijf.