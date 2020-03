Miljuschka Witzenhausen heeft niet aan Wie is de Mol? meegedaan om haar bekendheid te vergroten. De 24 Kitchen-televisiechef zegt dat ze geen ambities heeft om bijvoorbeeld andere programma's te presenteren.

"Ik heb het niet gedaan om beroemder te worden, daar heb ik me geen seconde mee beziggehouden", vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"Bij mij is het wel duidelijk wie ik ben: ik ben eten, klaar, ik heb geen ambitie om andere programma's te presenteren."

Witzenhausen wilde zelfs aanvankelijk niet deelnemen aan Wie is de Mol?. Haar vriend Philip was een enorm fan van de spelshow en haalde haar over om mee te doen met het programma.

"Toen ik de aanvraag kreeg, dacht ik: dat ga ik echt niet doen", aldus de presentatrice. "Maar mijn vriend is een molloot (de geuzennaam die grote WIDM-fans krijgen, red.). Hij werd gek en zei: 'Dat kun je niet maken.' Dus toen dacht ik: als jij dit per se wil, dan ga ik wel."

Witzenhausen, die het schopte tot de finale en een van de twee verliezers werd, had het programma dus nooit eerder gezien. "Ik móét het volgende seizoen wel zien", lacht ze. "Ik heb nu geen smoes meer."

'Spreek Nathan Rutjes iedere dag'

Ondanks dat Witzenhausen geen bijbedoelingen had met haar deelname, kreeg het toch een onverwachts staartje. "Ik had het nooit verwacht - omdat ik nuchter en a-modieus ben - maar ik ben bezig met een jurkenlijn. Ik kreeg van zo veel vrouwen berichten waar de jurken van waren die ik in WIDM droeg. Ik heb een normaal Nederlands lichaam, dus ze zeiden: 'Als het jou staat, dan staat het mij ook.' En ik denk dat ik wel weet wat goed past bij ieder lichaam. Een onverwachte nageboorte van WIDM, haha."

De presentatrice hield nog iets anders waardevols over aan het programma. "Ik heb er een supermooie vriendschap met Nathan Rutjes (de andere verliezer van dit seizoen, red.) aan overgehouden. We spreken elkaar iedere dag, we zijn echt uit hetzelfde hout gesneden. Toch grappig, omdat hij uit Rotterdam komt en ik uit Amsterdam."