De NPO staat vrijdag, zaterdag en zondag met verschillende programma's stil bij het overlijden van zangeres Liesbeth List.

Het Laatste Woord op NPO 1 om 21.30 uur (vrijdag)



In het NTR-programma Het Laatste Woord is vrijdagavond het gesprek te zien dat Jeroen Pauw in 2016 had met Liesbeth List. De afspraak was toen dat het programma pas na het overlijden van List zou worden uitgezonden. De twee spraken onder meer over de veelbewogen jeugd van List, die de eerste jaren van haar leven doorbracht in een Japans interneringskamp in Nederlands-Indië. Ook praatten ze over Ramses Shaffy en haar huwelijk met Cees Nooteboom.

Laat me: Ramses Shaffy, de film op NPO 2 om 22.30 uur (vrijdag)



Op NPO 2 is vrijdag de filmversie te zien van de serie Ramses van Michiel van Erp, waarin List (gespeeld door Noortje Herlaar) een grote rol heeft. De serie is in de loop van de dag voor iedereen beschikbaar op NPO Start.

NPO Radio 5: muziek van Liesbeth List (vrijdag)

Op NPO Radio 5 is vrijdag de hele dag veel muziek van Liesbeth List te horen. Het programma Volgspot staat tussen 20.00 en 21.00 uur geheel in het teken van de zangeres en tussen 22.00 en 0.00 uur komt een herhaling van het Oeuvre Award Concert van Liesbeth List uit 2013 in het DeLaMar Theater in Amsterdam.



Opium-special over Liesbeth List op NPO 2 om 17.10 uur (zaterdag)

Op NPO 2 is zaterdagmiddag een herhaling te zien van de Opium-special over Liesbeth List.



Concert: 70 jaar Liesbeth List op NPO 1 om 14.00 uur (zondag)

Zondag is het concert 70 jaar Liesbeth nogmaals te zien bij Omroep MAX.