Ryanne van Dorst is een podcast begonnen over de platen in haar platenkast. De zangeres en presentatrice wil nog een keer naar haar favoriete albums luisteren "indien de wereld vergaat".

Van Dorst heeft de podcast de naam Apodcalypse meegegeven. "Indien de wereld vergaat, wil ik nog een keer alle platen in mijn platenkast onder het stof vandaan trekken en beluisteren. Samen met m'n huisvleermuis Pandora doe ik dat, in totale chaos. Luister je mee?", schrijft ze op Twitter.

"Nadat ik mijn huis voor de derde keer in een week vrijwillig had schoongemaakt, bedacht ik me dat ik maar eens iets anders moest gaan doen in deze quarantainetijd", aldus Van Dorst op Instagram.

De afleveringen van de podcast duren ongeveer een uur en de eerste verschijnt op vrijdag 27 maart. De podcast is te beluisteren via Spotify.