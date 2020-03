Vanaf maandag 30 maart zal NPO2 overdag in het teken staan van de Nederlandse tv-geschiedenis. Hiermee hoopt de NPO "de vele thuiszitters in Nederland in deze moeilijke tijden afleiding te bieden".

Kijkers kunnen onder meer belangrijke interviews van Sonja Barend en Willem Duys verwachten, maar ook André van Duin, Zeg 'ns Aaa en Oppassen!!! komen de komende tijd voorbij.

"Elke dag horen we zorgwekkende berichten in de media. Dat is moeilijk, voor iedereen. Naast de zo belangrijke actualiteit wil de publieke omroep ook programma's aanbieden die ontspannend zijn, die mooie herinneringen terughalen", zegt Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO. Daarom is besloten de archieven te openen en overdag spraakmakende programma's uit bijna zeventig jaar televisie uit te zenden.

"Daarbij richten we ons met name op de oudere kijkers, die extra hard getroffen worden door de coronacrisis."

Omroep MAX trapt af

De dagprogrammering wordt elke dag om 9.00 uur afgetrapt door Omroep MAX, met onder meer Nederland in Beweging, Geheugentrainer en het Ouderenjournaal. Rond lunchtijd zullen sitcoms als Zeg 'ns Aa en Oppassen!!! worden uitgezonden.

Maar er is ook ruimte voor natuurdocumentaires van de BBC, theater, en afleveringen uit de series TV Monument, Villa Felderhof, Showroom en Kopspijkers .

"Herkenning geeft houvast en brengt ons terug naar goede herinneringen", besluit Rijxman.