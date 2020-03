Het tweede deel van de vierdelige documentaireserie De zware jas van Beatrix heeft woensdag volgens Stichting KijkOnderzoek 684.000 televisiekijkers getrokken. Dat is minder dan de 775.000 waar de serie een week eerder mee begon. Daarmee belandde het NTR-programma op NPO2 op de zestiende plek in de lijst met de best bekeken programma's van woensdag.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was bijna traditiegetrouw het best bekeken programma van woensdag, met 3.167.000 kijkers. Tussen Kunst en Kitsch (1.989.000) en De Wereld Draait Door (1.935.000) maken de top drie compleet.

De enige film die de top 25 van de best bekeken programma's van woensdag haalde, was GoldenEye. De James Bond-film op RTL 7 trok 599.000 kijkers.

Bij de late talkshows zijn geen grote verschuivingen te zien. Op1 behaalde met 1.357.000 kijkers de achtste plek in de lijst met de best bekeken televisieprogramma's, tegen 827.000 kijkers en een vijftiende plek voor Jinek.