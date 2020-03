Arie Boomsma is vanaf donderdag elke werkdag op Videoland te zien met V-GYM, waarin hij in iedere aflevering een work-out doet met een bekende topsporter. De presentator merkt dat sinds hij niet meer naar de sportschool kan, hij speelser is geworden in het bedenken van thuisoefeningen, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

"Ik vind het leuk om nieuwe dingen te proberen: in de woonkamer oefeningen doen met wc-rollen, boeken of pannen", vertelt Boomsma. "Als je er plezier in gooit, hou je het vol. En van mensen online krijg ik ook weer leuke reacties en tips terug. Ondanks de angsten en zorgen die we nu hebben, gebeurt er ook veel moois en inspireren mensen elkaar."

Thuis trainen heeft nog andere bijkomstigheden, merkt Boomsma. "Als ik bezig ben, komen mijn kinderen als vliegen op de stroop op me af. Ze vragen hoe iets moet of klimmen op mijn rug terwijl ik push-ups doe. Mijn vrouw doet niet mee, die vindt ander soort trainingen leuk. Af en toe komt ze wel even om het hoekje kijken en grinnikt ze om wat we doen, maar daar blijft het bij."

Heeft Boomsma nog tips voor mensen die thuis meer willen bewegen? "Kies elke dag een vast moment voor je beweging", adviseert Boomsma. "Mensen zoeken nu naar een nieuw ritme, hun vaste routines voorheen waren rond dagen gebouwd. Plak je beweging daarom achter dagelijkse dingen die je altijd doet, zoals je tanden poetsen of lunchen. En wissel je beweging af: ga op maandag bijvoorbeeld wandelen, dinsdag squatten en probeer op woensdag iets nieuws."

60 Video Arie Boomsma traint in woonkamer met wc-rollen

'Buikspieroefening kun je doen met stofzuigerslang'

De afgelopen dagen verliet Boomsma zijn huis om afleveringen om te nemen van V-GYM, waarin hij met onder anderen Kjeld Nuis en Mark Tuitert een work-out laat zien.

Boomsma is normaliter regelmatig te vinden in zijn eigen Vondelgym, maar heeft desondanks wat kunnen opsteken van zijn gasten.

"Het leuke is dat ze uit allerlei soorten sporten komen: BMX, windsurfen, dansen, hockey. Ze komen dus met oefeningen die specifiek bij hun sport horen, daar heb ik veel van geleerd. Zo bracht Ellen Hoog een hockeystick mee voor buikspieroefeningen, die je thuis ook met bijvoorbeeld een stofzuigerslang kunt doen."

Mensen die niet gewend zijn heftig te sporten, kunnen volgens Boomsma ook prima meedoen. "We hebben van de oefeningen haalbare varianten gemaakt. De tijd is wat korter en je doet alles uiteraard met je eigen lichaamsgewicht. Het moet wel uitdagend zijn, maar plezier is het belangrijkst."

'High fives kunnen niet meer'

De opnames zijn midden in de coronacrisis gemaakt en dat zorgde voor wat chaos, merkte de presentator.

"Iedereen die twijfelt over een verkoudheidje of hoestje zegt af, dus moet je het een en ander opschuiven. We hebben allemaal ons eigen bakje fruit, wassen voortdurend onze handen, raken niet dezelfde objecten aan. En de cameramannen staan voor een uitdaging, omdat we niet dicht bij elkaar mogen staan. Heel gek allemaal, maar het heeft ook wel weer een bepaald soort romantiek: dit is in alle opzichten een unieke situatie."

Maar op alle fronten vormen de opnames een uitdaging, merkt Boomsma. "Normaal als je met elkaar sport, geef je elkaar voortdurend high fives, boksen, of je omhelst elkaar. Net ook, toen ik trainde met Suzanne Schulting (topschaatster, red.). Ze deed een oefening waar ik haar normaal een high five voor zou geven, maar het moest nu bij aanstalten blijven, haha."