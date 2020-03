Bobbi Eden voelde zich niet snel ongemakkelijk tijdens de bevallingen die ze bijwoonde voor de opnames van haar programma Bevallen met Bobbi. In gesprek met NU.nl vertelt ze dat ze eerst nog wel zoekende was naar haar rol.

"Het is heel bijzonder om die momenten uit iemands leven mee te mogen maken en daar ben ik heel dankbaar voor, maar het voelt de eerste keer wel gek aan natuurlijk. Met zo'n cameraploeg voel je je al snel te veel", vertelt de presentatrice.

Eden legt uit dat ze de vrouwen in het programma in sommige gevallen pas voor het eerst zag tijdens de bevalling. Toch lukte het haar al snel om het gevoel dat ze te veel was van zich af te zetten. "Ik voel me niet gauw ongemakkelijk, wat fijn is bij het maken van zo'n programma. De vrouwen hebben natuurlijk zelf ook toegezegd om mee te werken."

'Ik voelde steeds beter aan welke rol ik moest aannemen'

Het lukte Eden ook steeds beter om haar rol te vinden. "Hoe meer bevallingen ik meemaakte, hoe meer ik leerde dat geen enkele hetzelfde is en de vrouwen reageren natuurlijk ook totaal verschillend. Ik voelde steeds beter aan welke rol ik bij wie moest aannemen. Ik kon steeds meer echt helpen met bijvoorbeeld het puffen of het kalmeren van de partner."

Eden presenteert het programma, dat eerder Bevallen met heette en door meerdere presentatoren werd gemaakt, nu alleen en dat bracht meer druk met zich mee. "Ik was de enige die constant stand-by moest staan en plotseling gebeld kon worden om naar het ziekenhuis te gaan om te filmen. Dan moest ik als een soort Speedy Gonzalez van de ene kant van het land naar de andere. Dat kon best stressvol zijn en maakte mijn leven een stuk chaotischer."

Tegelijkertijd hielp het haar om in haar rol te groeien, omdat ze meer bevallingen meemaakte. "Ik kreeg echt de ruimte om mijn sfeer en invulling aan het programma te geven."

“Ik moest als een soort Speedy Gonzalez van de ene kant van het land naar de andere. Dat kon best stressvol zijn en maakte mijn leven een stuk chaotischer.”

'Mijn eigen bevalling was echt niet gezellig'

Hoewel Eden vooral met gelukkige kersverse ouders te maken kreeg, gaat niet elke bevalling van een leien dakje. "Er zijn echt wel situaties geweest die minder prettig waren. Op dat moment kan ik mezelf goed aanpassen, maar later besefte ik dan wel dat het eigenlijk best heftig was."

Zo volgde ze ook ouders wier kinderen te vroeg werden geboren en in het ziekenhuis moesten blijven. "Die ouders hebben het heel erg zwaar en moeten hun kindjes zo hulpeloos zien liggen. Ze moeten vaak maandenlang op en neer naar het ziekenhuis reizen in onzekerheid."

Toch leerde de Eden ook vooral hoe mooi geboortes kunnen zijn. De presentatrice, die in 2016 moeder werd van zoon Brandon, vertelt dat haar eigen bevalling :echt niet gezellig" was. "Tijdens het programma heb ik gezien dat het ook anders kan."

Bevallen met Bobbi is vanaf dinsdag 31 maart elke week om 20.30 uur te zien op TLC en vooruit te kijken op Dplay.