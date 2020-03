De finale van het negende seizoen van The Voice Kids gaat hoe dan ook plaatsvinden. Een woordvoerder van RTL laat aan NU.nl weten dat nog onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn.

Van The Voice Kids, dat sinds 6 maart wekelijks op vrijdagavond te zien is, is alles al opgenomen behalve de finale. Normaal gesproken wordt die live met publiek gehouden. De finale stond gepland op 1 mei, maar door de maatregelen van de regering rondom het coronavirus is dit niet mogelijk. Evenementen en bijeenkomsten zijn namelijk tot 1 juni opgeschort.

Of er wordt gekozen voor een finale zonder publiek of op een later moment, is nog niet duidelijk. "Voor een beslissing rondom deze finale houden RTL en producent ITV het nieuws van het RIVM nauwlettend in de gaten. De finale van The Voice Kids komt er hoe dan ook. We zijn nu aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn", aldus de woordvoerder.

Het negende seizoen van The Voice Kids wordt gepresenteerd door Martijn Krabbé en Jamai Loman, die het stokje overnam van Wendy van Dijk. Anouk, Miss Montreal, Marco Borsato en Ali B vervullen de rol van coach.

