Timur Perlin moet NPO 3FM versterken. De dj is vanaf april van maandag tot en met donderdag tussen 12.00 en 14.00 uur te horen, meldt de radiozender woensdag in een persbericht.

"Ik wil altijd daar zijn waar het avontuur is", zegt Perlin. "3FM is een spannende zender, met goeie en nieuwe muziek die nergens anders te horen is. Ik wil samen met mijn luisteraars plezier maken en verrassen."

Perlin verving in januari al Rámon Verkoeijen op de zender, maar keert nu dus voor langere tijd terug naar 3FM. Daarnaast behoudt hij zijn programma op zondagochtend op NPO Radio 2.

Verder gaat de zender door met vernieuwen door Frank van der Lenden en Eva Koreman iedere werkdag van 16.00 tot 19.00 uur samen te zetten. "Het voelt dubbel om in deze onzekere tijd de geplande versterking van 3FM te presenteren", licht zendermanager Sharid Alles in het persbericht toe.

"Tegelijkertijd zijn we ook volop met het 'nu' bezig. Sander die Europa samenbrengt doordat 183 radiostations tegelijkertijd You'll Never Walk Alone draaien. Vrijdag steken we Nederlandse artiesten een hart onder de riem met de Klomp Top 100. En samen met FunX en KX Radio komt 3FM in actie tegen verveling onder thuiszittende jongeren. Dat Timur voor 3FM kiest, vind ik fantastisch. Hij is een radiomaker in hart en nieren en past ontzettend goed bij de zender."

Dat de zender de programmering zou veranderen werd al verwacht, maar nog niet bevestigd. 3FM vecht al meerdere jaren tegen dalende luistercijfers. Daarnaast moet de zender Verkoeijen al geruime tijd missen en werd Kaj van der Ree ontslagen nadat hij zich schuldig had gemaakt aan ontoelaatbaar gedrag.