Er komt een driedelige documentaireserie aan over de controversiële rapper Boef. De 27-jarige artiest is acht maanden lang door de camera gevolgd en het resultaat hiervan is te zien in Gewoon Boef, waarin ook zijn privéleven aan bod komt.

Boef, echte naam Sofiane Boussaadia, zal in de documentaire voor het eerst openhartig zijn over zijn "pijnlijke jeugd".

Ook komt zijn miljoenendeal met platenlabel Sony voorbij en het huwelijksaanzoek dat hij deed aan zijn inmiddels ex-vriendin Selma Omari.

"Ik was vanaf moment één gegrepen door Sofiane, zijn gedrevenheid, charme en humor die lijnrecht tegenover het beeld van een boze, tegendraadse en zelfdestructieve Boef staan, zoals geportretteerd in de media", aldus regisseur Olivier S. Garcia.

"Gaandeweg leerde ik hem beter kennen en ben ik hem steeds meer gaan zien als een gewone jongen, die opgroeit en zoals ikzelf en velen ook zoekende is naar zijn eigen weg naar geluk."

Gewoon Boef zal vanaf 8 mei te zien zijn op Videoland.

Boussaadia, onder meer bekend van zijn hit Habiba, zat op zijn zestiende een half jaar in jeugddetentie en moest op zijn achttiende anderhalf jaar de cel in. Een jaar later moest hij nog een half jaar zitten, omdat hij niet met de reclassering wilde praten.