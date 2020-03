Frans Bauer had moeite om zijn ervaringen tijdens de opnames voor het RTL4-programma Frans Bauer: Goed voor elkaar van zich af te zetten. De zanger vertelt woensdag in de Telegraaf bewondering te hebben voor mensen die zich in hun werk dagelijks inzetten voor hun medemens.

"Ik ben heel gevoelig en sommige dingen kon ik niet van me afzetten", aldus Bauer. "Je vraagt je af hoe het kan dat sommige mensen zoveel ellende meemaken."

Als onderdeel van het programma vloog de zanger mee met een traumahelikopter. Zo zag hij een slachtoffer van een steekpartij, waarbij een hartoperatie ter plekke werd uitgevoerd, voor zijn ogen overlijden.

"In het leven lopen we met elkaar de polonaise als het goed gaat, maar wie biedt jou die paraplu aan als het regent?", legt Bauer de insteek van Frans Bauer: Goed voor elkaar uit. "Juist de mensen die zich daartoe geroepen voelen wilden we in het zonnetje zetten. Daar zitten vaak mooie verhalen aan vast."