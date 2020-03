Er komen twee nieuwe seizoenen van de populaire datingshow Love is Blind, meldt Variety dinsdag. Momenteel worden er deelnemers gezocht voor de nieuwe afleveringen van het programma, waarin kandidaten elkaar ten huwelijk kunnen vragen zonder dat zij elkaar hebben gezien.

In Love is Blind, gepresenteerd door Nick en Vanessa Lachey, leren mannen en vrouwen elkaar kennen door enkel met elkaar te praten. Ze bevinden zich hierbij in aparte ruimtes. Als ze elkaar leuk vinden en de ander willen ontmoeten, moeten ze elkaar ten huwelijk vragen.

Het koppel ontmoet elkaar vervolgens voor het eerst en gaat daarna op huwelijksreis. De datingshow zorgde online voor veel commotie en lijkt dus goed te worden bekeken. Exacte kijkcijfers zijn niet bekend, aangezien Netflix deze niet deelt.

Ook de realityshow The Circle krijgt zeker twee nieuwe seizoenen. In deze serie zijn kandidaten geïsoleerd van elkaar en kunnen ze alleen communiceren via berichten en emoji.

Netflix gaat tevens een nieuwe reeks produceren van de talentenjacht Rhythm + Flow, waarin een hiphoptalent wordt gezocht. Ook wordt er een vervolg gegeven aan Sparkling Joy with Marie Kondo, de realityshow van opruimgoeroe Marie Kondo.