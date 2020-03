Ruim een week nadat bekend werd dat zowel Koffietijd als 5 Uur Live wegens de maatregelen rondom het coronavirus voorlopig niet wordt gemaakt, laat RTL weten dat 5 Uur Live vanaf woensdag 25 maart toch weer wordt uitgezonden. De presentatie zal afwisselend ook in handen zijn van Koffietijd-gezichten, maakt de zender dinsdag bekend.

"Na een korte periode van afwezigheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen met het oog op het coronavirus, zal 5 Uur Live vanaf woensdag 25 maart in aangepaste versie weer live gaan uitzenden op RTL 4", aldus RTL.

De show wordt gepresenteerd vanuit het pand van de Goede Doelen Loterijen door 5 Uur Live-presentatrices Daphne Bunskoek en Caroline Tensen. Zij wisselen de presentatie af met Koffietijd-gezichten Pernille La Lau en Loretta Schrijver. Quinty Trustfull woont een groot deel van de tijd in het Amerikaanse Atlanta, waar haar echtgenoot, voormalig voetbalprof Orlando Trustfull, voetbaltrainer is. Zij is voorlopig dus niet te zien in het programma.

Tensen zal te zien zijn in de uitzending op 25 maart. Vaste 5 Uur Live-gezichten Patrick Martens en Hugo Kennis leveren via een videoverbinding hun bijdrage aan het programma. Ook is er een panel aanwezig om vragen rond het coronavirus te beantwoorden.

5 Uur Live wordt vanaf woensdag 25 maart om 17.00 uur live uitgezonden bij RTL 4.

