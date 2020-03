Het dagelijkse programma Man bijt hond zal vanaf maandag 6 april voor onbepaalde tijd niet meer worden uitgezonden. In plaats daarvan werkt Talpa aan een nieuw primetimeprogramma, zo maakt de omroep dinsdag bekend.

Talpa Network laat weten de richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op te volgen en daardoor moet de programmering van de komende tijd worden aangepast.

Man bijt hond zal daarom voorlopig vervallen en vanaf 6 april zijn er herhalingen van de quiz 50/50 te zien op SBS6. Het team van Man bijt hond gaat een nieuw programma maken, dat "in het verlengde ligt van Man bijt hond". Hier wordt later meer over bekendgemaakt.

Ook Miljoenenjacht en We Want More uitgesteld

Ook vinden de komende tijd andere wijzigingen plaats in de programmering van SBS6. Zo zijn de programma's Getekend voor het leven en Hoeveel ben je waard?! uitgesteld.

Daarnaast komt de nieuwe talentenshow We Want More voorlopig te vervallen, omdat er extra tijd nodig is voor de opnames. Uitzendingen van de spelprogramma's Miljoenenjacht en Split Screen (met Rolf Wouters) zijn verplaatst naar het najaar.

De liveshows Ladies Night en Veronica Inside gaan door, maar in aangepaste vorm. Ladies Night zal net zoals in de afgelopen weken worden opgenomen zonder publiek en met minder crewleden.

Veronica Inside wordt ook opgenomen zonder publiek en de uitzendingen op maandag worden ingekort.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.