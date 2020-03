Omroep MAX werkt aan een ouderenjournaal voor de NPO. Op korte termijn hoopt de omroep een nieuw actualiteitenprogramma te kunnen realiseren waarin informatie over het coronavirus wordt gedeeld die specifiek voor ouderen van belang is.

Omroepbaas Jan Slagter vertelde op NPO Radio 1 over de uitzendingen waar ze nu aan werken. Omdat ouderen momenteel veelal in isolatie zitten, is het volgens hem van belang dat zij informatie krijgen die specifiek op hen gericht is.

Naast het dagelijkse journaal werkt de omroep aan een special over de Keukenhof, die momenteel gesloten is en mogelijk niet opengaat tot 1 juni. Doorgaans sluit de Keukenhof in mei, het is nog niet duidelijk wat er nu gebeurt met de openingsdata.

"We moeten als NPO in deze tijd ook ontspanning en vermaak bieden. Mensen moeten ook even iets anders hebben dan coronanieuws. Oude films en oude series", aldus Slagter.