4,5 miljoen mensen hebben maandagavond naar De Wereld Draait Door gekeken. De uitzending direct na de persconferentie van premier Mark Rutte en zijn collega's is daarmee de best bekeken aflevering ooit.

Het is de laatste week voor presentator Matthijs van Nieuwkerk, die op vrijdag afscheid neemt van het programma dat hij inmiddels veertien jaar maakt. In de uitzending van maandag waren onder anderen Willeke Alberti, Wibi Soerjadi en Waylon te zien.

Zij werden tijdens het zingen en spelen van het nummer Samen Zijn bruut onderbroken door een instartfout bij het programma Radar. Daardoor was Antoinette Hertsenberg kort tijdens repetities te zien.

Het nieuwe seizoen van Chateau Meiland is maandag van start gegaan met 1,29 miljoen kijkers. Dat is geen record voor het programma over de familie Meiland. Het vorige seizoen sloot af met meer dan 1,4 miljoen kijkers. In het nieuwe seizoen gaat het gezin op vakantie. Waarschijnlijk is ook te zien dat de familie besluit terug te verhuizen naar Nederland.

Ook de persconferentie van premier Rutte en zijn collega's leverde geen record op: naar de uitzending bij de NOS keken 5,9 miljoen mensen en RTL trok 1,47 miljoen kijkers.