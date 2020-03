De gevolgen die de nieuwe kabinetsmaatregelen in strijd tegen het coronavirus voor de televisie-industrie hebben, verschillen per zender. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Het kabinet liet maandagavond weten dat alle bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen tot 1 juni zijn verboden. Bij overtreding zullen er boetes worden uitgedeeld.

In televisiestudio's bevinden zich ook zonder publiek te veel mensen om aan de eisen van het kabinet te kunnen voldoen. Personen die werkzaam zijn in de media werden enige tijd terug door de overheid geschaard onder vitale beroepsgroepen, maar of dit betekent dat televisieprogramma's gewoon opgenomen kunnen worden, is niet bekend.

Zou het kunnen dat Matthijs van Nieuwkerk zijn afscheid van De Wereld Draait Door (DWDD) vrijdag met enkel een cameraman moet vieren? Nee, zegt communicatieadviseur van BNNVARA Thijs Verheij tegen NU.nl.

"Onze sector valt onder de vitale beroepen, dus het blijft, met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen en restricties, mogelijk om DWDD te blijven maken. Voor onze talkshows geldt dat mensen zowel voor als achter de schermen 1,5 meter afstand houden tot elkaar en we volgen ook strikt de overige maatregelen van het RIVM. Uiteraard staat de gezondheid van onze gasten en makers voorop."

'We bestuderen de impact van nieuwe maatregelen'

Manager Communicatie van Talpa Jacqueline Hekkers laat aan NU.nl weten dat er mogelijkerwijs wel veranderingen zullen worden ingevoerd. "Naast alle maatregelen die we al hebben genomen naar aanleiding van de eerdere RIVM-maatregelen, gaan we de aangescherpte maatregelen bestuderen en de impact hiervan bepalen op onze programmering."

Bij Endemol Shine is nog niet bekend welke extra gevolgen de maatregelen zullen hebben, zegt Manager Corporate Communicatie Eva Peters. "Wij hebben de nieuwe maatregelen net als jullie pas vernomen, dus ik kan nog niet direct vertellen wat dit voor ons gaat betekenen. Zodra ik daar meer over kan vertellen, kom ik erop terug."

Radiozenders voorbereid op extra maatregelen

Ook radiozenders hebben de nieuwe maatregelen van de overheid ter harte genomen: "Uiteraard volgen de radiozenders van Talpa Network de adviezen van de overheid en het RIVM. Zo wordt er zoveel mogelijk thuisgewerkt door alle collega's en programmamakers in Hilversum houden voldoende afstand van elkaar", zegt Talpa-communicatieadviseur Gitta van der Spek.

"Om de gezondheid van de programmamakers in de studio's nog beter te beschermen, zijn deze sinds vorige week uitgerust met transparante schermen tussen de presentatieplekken. Daarnaast zijn extra maatregelen voorbereid, als het niet meer mogelijk is om de uitzendingen te maken vanuit de studio's in Hilversum. Zo zijn er bij alle dj's van ochtend- en middagshows thuis presentatiesetjes geïnstalleerd. Ook hebben we op verschillende plekken in het land onze locatiestudio's klaarstaan voor het geval het nodig is."

'Luistercijfers gaan door het dak'

Christine Verspui, communicatiecoördinator bij Radio Corp (dat onder meer radiozenders Slam! en 100% NL omvat) zegt dat er binnen haar organisatie niet veel zal veranderen, vergeleken met de maatregelen die voor beide zenders al eerder waren getroffen.

"Zo zitten er niet meer dan twee mensen - op gepaste afstand - per show in de studio, werkt iedereen met eigen plopkappen, treffen de jocks elkaar niet of nauwelijks en werkt verder iedereen al anderhalve week thuis. Alle shows worden thuis voorbereid en we doen nu vrijwel alle overleggen via videoconferenties. Wat vooral heel bijzonder is in deze tijd, is dat onze online luistercijfers momenteel door het dak gaan. Ook de interactie tussen de jocks en luisteraars ligt beduidend hoger."

NU.nl is in afwachting van een reactie van woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid Lodewijk Hekking.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.