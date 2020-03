Jeroen Pauw vindt dat huisarts Carin Littooij "een fout heeft gemaakt", door pas in de uitzending van de NPO 1-talkshow Op 1 te vertellen dat ze het coronavirus heeft gedragen. Dat zegt de presentator in een interview met De Telegraaf.

"Het was goed geweest als ze ons voorafgaand had ingelicht over haar situatie. Ik kan me zo voorstellen dat je als huisarts vast wel goede afwegingen kan maken op het vlak waarop zij deskundig is. Maar hiermee heeft ze een fout gemaakt."

Littooij, die ook lid is van het coronateam Landelijke Huisartsen Vereniging, vertelde in het programma dat eerst haar echtgenoot ziek was en daarna positief getest werd op het dragen van het coronavirus Covid-19. "Nou leef ik samen met mijn echtgenoot en dacht ik dinsdag: ik ben toch niet helemaal lekker", aldus Littooij.

Na overleg met de GGD werd ook zij getest: positief. "Ik ben dinsdag en woensdag niet lekker geweest, maar donderdag was ik weer helemaal prima."

Pauw vroeg haar in de uitzending of ze niet bang was mensen in haar directe omgeving te besmetten, maar volgens Littooij mocht ze van de GGD 24 uur na het verdwijnen van de klachten weer gaan werken

'Gasten hadden risico misschien niet genomen'

Pauw zegt in gesprek met de krant dat hij Littooij voor de uitzending had moeten vragen of ze het virus heeft gedragen. "Maar dat is achteraf. Als we het hadden geweten, hadden we het aan iedereen kunnen voorleggen. Dan hadden gasten misschien wel gezegd: dat risico nemen we niet." Onder anderen D66-partijleider Rob Jetten was aanwezig als gast.

Volgens Littooij was de redactie wel op de hoogte van haar positieve test. Een woordvoerder van BNNVARA leek dit in eerste instantie maandag te bevestigen aan NU.nl, maar zei later dat het programma alleen wist dat haar man besmet was. De keuze om haar alsnog uit te nodigen was volgens de omroep gestoeld op het advies van "de huisarts, het LHV, de GGD en het RIVM".

Zelf zou Pauw niet naar de studio komen als hij of iemand in zijn directe omgeving besmet zou zijn geraakt: "Het gaat ook niet alleen om ons en om de andere gasten, maar ook om de mensen die achter de schermen werken."