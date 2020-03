Britt Dekker gaat voor SBS6 een nieuw programma maken. In Britts Gouwe Ouwen organiseert de presentatrice activiteiten voor bewoners uit een verzorgingstehuis in de West-Friese plaats Wognum.

Dekker maakt onder meer wandelingen met de bewoners en gaat samen met ze bakken. Daarnaast gaat ze in gesprek met de ouderen.

"Door de gesprekken die ze met de medewerkers en bewoners heeft, leert de kijker deze mensen steeds beter kennen en krijgen we een uniek inzicht in wat ons allen aangaat en vroeg of laat treft", omschrijft producent Talpa het programma.

Dekker hoopt met dit programma mensen te inspireren tot een beroep in de ouderenzorg. "Het is voor Britt moeilijk te verkroppen dat belangrijke zaken zoals persoonlijke aandacht en het brengen van wat plezier in het geding komen door een gebrek aan personeel."

Britts Gouwe Ouwen is vanaf maandag 6 april om 21.30 uur te zien op SBS6. Dekker zou tot 17 april in het verzorgingstehuis blijven voor de opnames, maar deze moesten vroegtijdig gestaakt worden vanwege de uitbraak van het coronavirus.