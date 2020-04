Jeroen van der Boom is zo blij met zijn nieuwe programma Hoge Bomen dat hij er sowieso mee door wil blijven gaan. De presentator zegt in gesprek met NU.nl dat hij mensen op deze manier wil blijven interviewen ook als de kijkcijfers tegenvallen of SBS het niet meer zou willen uitzenden.

"Dan ga ik naar YouTube of een andere zender. Ik heb geen invloed op hoeveel mensen er kijken zeker omdat alles in de televisiewereld stilligt door corona. Maar ik ben heel trots op het programma en hoop dat het publiek het ook goed gaat vinden", aldus de presentator in gesprek met NU.nl.

In Hoge Bomen ontvangt Van der Boom vijf bekende gasten: Sylvie Meis, Rachel Hazes, John van den Heuvel, Martien Meiland en Louis van Gaal schuiven allemaal aan de piano van de zanger aan om te praten over hun levens. Niet alleen de interviews doen was een enorme uitdaging, ook een persoonlijk liedje zingen voor iemand die recht tegenover hem zat, bleek ingewikkeld.

"Ik sta tien keer liever met De Toppers in een te strakke broek en glitterjas te zingen voor 50.000 mensen dan voor de neus van John van den Heuvel een naar hem geschreven versie van zijn favoriete nummer te moeten zingen. Dat is echt heel erg ongemakkelijk. Helemaal als zo'n man dan ook nog gaat huilen: het is logisch, maar ik kan je vertellen dat het voor mij als zanger best een uitdaging was."

Voor een eventueel nieuw seizoen heeft Van der Boom al een wensenlijstje: "Ik zou graag Claudia de Breij eens uitnodigen. Wij hebben toen een dingetje gehad (Van der Boom had geen toestemming gevraagd zijn versie van haar nummer Mag ik dan bij jou uit te brengen, red.) en zijn daar goed uitgekomen, maar juist daarom denk ik wel dat het een interessant gesprek zou worden. En NikkieTutorials zou ik ook graag eens willen vragen naar haar leven, ze lijkt mij een fascinerende gast."