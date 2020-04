Een beetje ongemakkelijk, maar daardoor juist eerlijker: Jeroen van der Boom had heel duidelijk voor ogen wat hij in zijn nieuwe programma Hoge Bomen met zijn gasten wilde bereiken. En dus stelt hij ook de vragen die hun managers liever niet gesteld zien worden aan Sylvie Meis en Rachel Hazes.

"Toen ik riep dat ik Louis van Gaal, Sylvie Meis, John van den Heuvel, Martien Meiland en Rachel Hazes wilde hebben voor dit programma, werden er direct allerlei redenen geroepen waarom ze niet zouden meedoen. 'Sylvie wil niks meer doen voor de bruiloft, John zit met zijn beveiliging en Rachel vreest vragen over haar kinderen.' Toen ben ik zelf gaan bellen, en ze zitten er allemaal", aldus Van der Boom in gesprek met NU.nl.

In Hoge Bomen ontvangt de presentator en zanger iedere uitzending een nieuwe gast, die hij aan de hand van muziek en vrienden en familie interviewt over hun leven. Van der Boom was een jaar bijna niet op televisie te zien om zich volledig te kunnen toeleggen op dit zelfverzonnen project.

"Ik had steeds het gevoel dat ik niks toevoegde. In ieder programma dat ik deed was ik vervangbaar: waarom ik nou degene was die Designdroom moest presenteren was me niet meer duidelijk. Ik ben 47, ik wil dingen doen waar ik iets aan kan toevoegen. Jeroen Pauw en Robert ten Brink zijn zo goed in wat ze doen, niemand kan wat zij kunnen. Dat wil ik ook."

De presentator werd drie maanden begeleid door een coach, las zich volledig in voor de interviews en zegt zichzelf te laten zien zoals hij dat niet eerder deed. "Dat is niet altijd mooi. Soms zie ik mezelf terug en is het alsof ik de selfiecamera op m'n telefoon per ongeluk open heb gedaan: dat je schrikt van je eigen gezicht. Maar dat echte, dat eerlijke, dat is wel belangrijk. Ik weet niet alles van mijn gasten en doe ook niet alsof ik dat wel weet. Ik durf te zeggen: 'Ik snap dat niet.' Daardoor durven zij ook weer meer."

"Sylvie wil niets kwijt over haar privéleven, maar omdat ik open ben en omdat haar broer erbij zit, verandert ze. Dan durf ik wel te vragen naar iets waar ze liever niets over zegt. Hetzelfde geldt voor Rachel: iedereen wil weten wat er nou aan de hand is met André en Roxeanne, dus ik stel die vraag. En dat is soms best ongemakkelijk ja. Maar het is wel echt. En dat vind ik het allerbelangrijkste."

Hoge Bomen is vanaf 11 april iedere zaterdag om 21.30 uur te zien bij SBS6.