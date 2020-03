Volgens Beau van Erven Dorens is er een streep gezet door het idee om de talkshow Jinek door te laten gaan in het weekend. Vorige week kwamen er plannen naar buiten dat Eva Jinek en Van Erven Dorens elkaar op de late avond op RTL zouden afwisselen.

Van Erven Dorens vertelt in gesprek met Paul de Leeuw dat "een combinatie van dingen" ertoe leidt dat Jinek geen weekenduitzending krijgt. "Aan de ene kant willen we natuurlijk iedereen informeren, maar het is ook ontzettend duur om dat te doen", zegt de presentator.

Ook op organisatorisch niveau is het lastig om extra uitzendingen te maken. "Het is heel moeilijk om mensen te krijgen om alles te filmen, want dat moet je natuurlijk met de grootst mogelijke voorzorgsmaatregelen doen", vervolgt hij. "Je kan niet net als vroeger even snel een show maken, het is best moeilijk om het allemaal op te zetten."

Wel ziet Van Erven Dorens het zitten om rond middernacht een soort TalkRadio (de radiozender waar hij vroeger presenteerde) te maken. "Er wordt veel gedaan, maar je hoort nog niet de verhalen van Loes uit Urk of Henk uit Waddinxveen."

De talkshow Op1 wordt momenteel dagelijks uitgezonden. Jinek liet vorige week doorschemeren dat haar talkshow ook zeven dagen zou kunnen worden uitgezonden, mits zij de presentatie kan afwisselen met Van Erven Dorens. Daarop volgden gesprekken tussen zender RTL en de presentatoren.

NU.nl is nog in afwachting van een reactie van RTL 4.