De eerste zondaguitzending van Op1 met Jeroen Pauw als presentator heeft volgens Stichting KijkOnderzoek 1.867.000 kijkers getrokken, een record voor het praatprogramma van BNNVARA. Hiermee behaalde Op1 een vijfde plek in de lijst met best bekeken televisieprogramma's.

De zondag ervoor trok Op1, dat geproduceerd wordt door Pauws bedrijf TVBV, 1.296.000 kijkers. Toen behaalde het programma, dat Pauw samen met Fidan Ekiz presenteert, de negende plek in de lijst.

Pauws talkshow Pauw stopte in december, volgens BNNVARA omdat de presentator en de omroep het niet eens werden over de voorwaarden in een nieuw contract. Pauw vertelde zaterdag zelf een rol als presentator van Op1 te hebben voorgesteld.

Het best bekeken programma zondag was Boer zoekt Vrouw, met 3.562.000 kijkers. Het NOS Journaal van 20.00 uur (3.510.000 kijkers) en De TV Show (1.930.000 kijkers) maken de top drie compleet.