Oprah Winfrey maakt een talkshow over het coronavirus. Dit meldt Apple Insider zondag.

De serie Oprah Talks COVID-19 is gratis te bekijken via Apple TV+. Dit weekend zijn de eerste twee afleveringen verschenen.



"Net zoals miljoenen mensen over de hele wereld zit ook ik inmiddels al een week veilig thuis", schrijft Winfrey op Twitter. "Veel mensen zijn gestrest en onzeker en daarom wil ik wat hoop en perspectief bieden."

In de eerste aflevering belt Winfrey met de 47-jarige acteur Idris Elba. Maandag werd de Brit positief getest op het coronavirus.

In juni 2018 werd bekend dat Winfrey programma's gaat maken voor Apple TV+. Begin dit jaar trok de programmamaker zich terug uit een documentaireproject over seksueel misbruik door muziekproducent Russell Simmons. Winfrey vond dat The Untitled Kirby Dick and Amy Ziering Documentary overhaast werd afgerond, zodat de documentaire vertoond kon worden tijdens het Sundance Film Festival.

