De eerste aflevering van het muziekprogramma Hip Hop Stars heeft zaterdag volgens Stichting KijkOnderzoek 694.000 kijkers getrokken, goed voor een zestiende plek in de lijst van best bekeken televisieprogramma's. Het programma was direct na het NOS Journaal van 20.00 uur te zien, dat met ruim drie miljoen televisiekijkers het best bekeken programma van zaterdag was.

Na het NOS Journaal neemt het Half Acht Nieuws van RTL 4 de tweede plek in op de lijst, met 1.747.000 televisiekijkers op zaterdag. Het NOS Journaal van 18.00 uur (1.714.000 kijkers) completeert een top drie die volledig bestaat uit nieuwsprogramma's

De zaterdageditie van de talkshow Op1 trok 1.423.000 televisiekijkers, goed voor een zesde plek. De tegenhanger van het NPO-programma op RTL 4, Jinek, was zaterdag niet te zien.

Frontberichten, waarmee BNNVARA op NPO2 en later op NPO1 vlogs van mensen in vitale beroepen tijdens de situatie rondom het coronavirus toonde, debuteerde zaterdag met in totaal 952.000 televisiekijkers. Beide uitzendingen behaalden een plek in de lijst van de 25 bekeken programma's, met respectievelijk een 21e en 25e plek.