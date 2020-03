De rechtszaak van Johnny Depp tegen het Britse boulevardblad The Sun is uitgesteld vanwege de situatie rondom het COVID-19-virus, beter bekend als het coronavirus, zo meldt The Guardian vrijdag. De zaak zou maandag dienen in Londen, maar de acteur zit in sociale onthouding in Frankrijk en ook zijn advocaten kunnen zich door het virus niet vrij bewegen.

Depp spande de zaak tegen The Sun aan omdat het medium kopte met de tekst: "Depp: a wife beater". Hiermee ging de boulevardkrant in op de beschuldigingen die Depps ex-vrouw Amber Heard tegen de 55-jarige acteur had geuit.

In een eerdere hoorzitting in de zaak werd bekend dat Depp in 2013 sms-berichten naar een vriend had gestuurd waarin hij suggereerde Heard te willen 'verbranden' en 'verdrinken'. Begin februari werd bekend dat Heard Depp had geslagen.

The Sun zou zich naar verluidt verweren met het argument "dat het artikel niet lasterlijk is, omdat het waar is". De boulevardkrant zou de sms-berichten willen opvoeren als bewijs van een gewelddadige relatie.

