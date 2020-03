Jeroen Pauw kwam zelf met het idee om een terugkeer te maken als presentator bij Op1. In een gesprek met NPO-omroepdirecteur Frans Klein sprak hij zijn wens uit, vertelt hij zaterdag aan Paul Haenen in Radio Oranje.

"Ik zou het toch wel fijn vinden om deel uit te maken van het Op1-team", aldus Pauw over zijn uitspraken tegen de omroepdirecteur. Om tegen Haenen te vervolgen: "Hoe naar zo'n virus ook is, het is toch wel een wedstrijd waar je graag bij wilt zijn met een programma."

Zondag begint Pauw met de presentatie van Op1, dat vanwege de situatie met het coronavirus iedere dag te zien is. De 59-jarige geboren Hilversummer vormt een presentatieduo met Fidan Ekiz, bekend van Nieuwe Maan.

Pauws productiebedrijf TVBV is betrokken bij Op1, maar de presentator is sinds het stoppen van zijn programma Pauw niet meer als presentator te zien geweest.

