Talpa stopt vanwege de coronacrisis voorlopig met de ontwikkeling van nieuwe ideeën en diensten op het gebied van nieuws, maakt het bedrijf vrijdag bekend.

"Talpa Network heeft besloten om in deze tumultueuze tijden alle journalistieke focus in te zetten op de huidige programma's en kanalen, zoals we nu met Hart van Nederland en Talpa Radio Nieuws aan het doen zijn", aldus een verklaring van het mediabedrijf.

Eerder op de dag kwam ook naar buiten dat De Mol in een mail aan zijn werknemers had laten weten dat er "draconische maatregelen" zullen volgen om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Ontslagen zijn daarbij volgens hem onvermijdelijk.

Eind 2018 kondigde De Mol zijn plannen voor een eigen nieuwsdienst aan, die De Dag zou gaan heten. De Talpa-baas vertelde toen in Pauw dat hij via radio, televisie en voornamelijk online met een nieuwe dienst zou komen. In augustus 2019 bleek al dat de plannen niet doorgingen zoals eerder aangekondigd. Talpa zei toen dat de nieuwsdienst zich nog in een onderzoeksfase bevond.

Het bedrijf kondigde ook aan Hart van Nederland en Shownieuws uit te bouwen naar een crossmediaal nieuwsmerk. "Hart van Nederland is zo'n sterk merk dat we dat verder willen uitbouwen", aldus een woordvoerder. "Dat heeft de komende tijd de absolute prioriteit. En daarnaast onderzoeken we wat we nog meer met nieuws kunnen doen."

