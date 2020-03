Jeroen Pauw en Fidan Ekiz vormen vanaf zondag 22 maart een nieuw presentatieduo van Op1. Eerder deze week werd bekend dat de talkshow in elk geval de komende weken dagelijks te zien zal zijn.

"In deze tijd van crisis is er grote behoefte aan goede informatievoorziening en duiding", zegt Gert-Jan Hox, directeur content van BNNVARA.

"Ik ben zeer tevreden dat we hier middels een derde duo bij Op1 een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren."

Pauw laat weten zich te verheugen op de samenwerking met de redactie en zijn medepresentator. "Die ik ten tijde van Pauw & Witteman heb leren kennen als een slimme en vrolijke collega en een bevlogen en origineel journalist."

"Ik ga me inzetten om zowel de harde feiten als de warme momenten waar we met zijn allen behoefte aan hebben bespreekbaar te maken', zegt Ekiz over haar nieuwe presentatieklus. "En ik ben vereerd en verheugd dat met een vakman en fijn mens als Jeroen te mogen doen. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat hij voor mij op uitzonderlijke hoogte staat als presentator en interviewer."

Beide presentatoren al betrokken bij programma

Op1 is te zien op het tijdslot waarop voorheen Pauw te zien was. Zijn productiebedrijf TVBV is betrokken bij de nieuwe talkshow, maar Pauw is sinds het stoppen van zijn programma niet meer als presentator te zien geweest.

Ekiz, bekend van De Nieuwe Maan, verving eerder al de zieke Sophie Hilbrand in de dagelijkse talkshow van de publieke omroep.

Op1 is iedere dag vanaf 22.30 uur te zien op NPO1. Het programma is een samenwerking tussen de omroepen WNL, EO, Omroep MAX en BNNVARA.