Het voorarrest van Keith Bakker, die sinds begin oktober vastzit wegens verdenking van seksueel misbruik, is vrijdag na een pro-formazitting opnieuw verlengd.

De 59-jarige Bakker had zijn advocaat gevraagd om niet te pleiten voor een vervroegde vrijlating. Vaak doen advocaten dat wel.

"Hij wil dit achter de rug hebben en dan kijken welke procedures we dienen op te starten", zegt zijn advocaat volgens RTL Boulevard.

Vrijdag werd ook duidelijk dat het Openbaar Ministerie (OM) Bakker vervolgt voor overtreding van zijn beroepsverbod. De voormalig verslavingsdeskundige kreeg dit in 2012 opgelegd bij zijn veroordeling wegens seksueel misbruik van enkele ex-cliënten die hij in zijn kliniek behandelde voor hun eetstoornis.

Volgens het OM heeft Bakker zijn beroepsverbod van tien jaar overtreden bij zeker vijf personen: een minderjarig meisje en vier meerderjarige mannen.

Ook komt er van het OM een ontnemingsvordering van 104.250 euro. Dit bedrag kan worden gevorderd wanneer Bakker geld heeft verdiend met het plegen van strafbare feiten, zoals het overtreden van zijn beroepsverbod.

Het is de bedoeling dat de volgende zitting op 20 mei plaatsvindt, maar wegens het coronavirus is het nog onduidelijk of dit door kan gaan. Bakker zal in elk geval tot deze tijd vastzitten.

Inhoudelijke behandeling eerder uitgesteld wegens coronavirus

Bakker, bekend van de televisieprogramma's Spuiten en Slikken en Family Matters, was vrijdag zelf niet bij de zitting aanwezig.

In 2012 werd Bakker veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar. In de huidige zaak wordt hij door zijn ex-vriendin, die volgens hem achttien was toen ze eind 2017 een relatie kregen, beschuldigd van seksueel misbruik. Zij zegt dat ze seks met hem had terwijl ze dat eigenlijk niet wilde. De twee kenden elkaar al enige tijd voor ze een relatie kregen.