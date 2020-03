Vlak voor iedereen te horen kreeg dat restaurants en horeca de deuren moesten sluiten, werd de finale van Wie is de Mol? in kleine kring opgenomen en live uitgezonden. Singer-songwriter Rob Dekay bleek de mol en ging de boeken in als de minst verdachte saboteur ooit.

Mag het nieuws eindelijk naar buiten, mag de wereld ineens niet naar buiten. Ik kan me voorstellen dat je voorbereid was op van alles, maar niet op dit. Hoe is dat?

"Ik ben vooral blij dat we de finale nog hebben kunnen doen zoals we het gedaan hebben. Dat zou nu niet meer kunnen op die manier, denk ik. Ik ben al jarenlang fan en wilde niets liever dan een record binnenhalen. Dat ik, naast de minst ontdekte mol, wat al een hele bijzondere is, ook de mol in tijden van corona zou worden, heb ik natuurlijk nooit kunnen zien aankomen. En wat leuk is: iedereen zit nu op sociale media, dus ik krijg allemaal vragen opgestuurd van fans die van alles willen weten. Daar kan ik dan weer iets mee doen en zo blijf ik ook bezig, je wordt creatief van thuiszitten, merk ik al."

Je bent de minst verdachte mol ooit, zeg je net zelf. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

"Ja, dat ik dat op m'n naam mag zetten, is zo bijzonder. Het minste geld in de pot was ook leuk geweest, maar hier ben ik echt nog trotser op. Vanaf dag één heb ik de rol aangenomen waarvan ik dacht dat ik er zo min mogelijk door verdacht zou worden: die van fanatieke kandidaat. Ik ben heel serieus te werk gegaan tijdens opdrachten, smeekte vlak voor een test bij de concurrentie nog of ze me alsjeblieft konden helpen voor het geval die ene vraag voorbij zou komen en bleef de hele tijd maar roepen hoe belangrijk het was om van alles te onthouden. Mensen kregen medelijden met me: 'Rob, geniet je ook nog wel een beetje?' Ik denk dat ze het daardoor amper doorhadden."

"Het was zelfs zo erg dat Tina (de Bruin, red.) op een gegeven moment een rood scherm had en heel verdrietig was dat ze naar huis moest, maar ergens ook opgelucht omdat ze het zo erg voor mij had gevonden als ik eruit moest. Natuurlijk voel je je dan als mens schuldig, maar ik sta daar ook als mol en denk: dan doe ik het dus goed."

Had je een oud-mol als voorbeeld?

"Niet per se, al heb ik wel onderdelen meegenomen van dingen die me in eerdere seizoenen waren opgevallen. Zo had je jaren terug Milouska (Meulens, die in 2006 de mol bleek, red.) die amper verdacht werd, gewoon omdat ze zo goed in de rol was gekropen van iemand die niets kon en niets begreep. Daar heb ik wel inspiratie uit gehaald: vol overtuiging heb ik mezelf neergezet als geobsedeerde fan. Maar bijvoorbeeld Susan Visser en Patrick Stoof vond ik ook hele vette mollen."

Hoe zat jij iedere week naar de uitzendingen te kijken? Kende je jezelf terug?

"In eerste instantie was het allemaal heel vreemd, mijn tweelingbroer zei het heel treffend: 'De aflevering begint, je hebt droneshots en je zit er helemaal in, en ineens staat Rob daar.' Ik heb ook zo vaak gedacht: gast, hoe heb je jezelf hier nou weer in geluld? Ga weg daar. Na de finale was ik opgelucht, want ik had echt wel door dat ik veel saaier en stugger overkwam dan ik eigenlijk ben, maar dat was nou eenmaal de rol die ik had bedacht. Maar dat mensen nu konden zien hoe ik tussendoor gelachen heb en dat ik in mijn dagboekmomenten als mol echt genoot, vind ik heel fijn, want dat is hoe ik echt ben. De hoed was overigens niet per se een mollending, ik heb daar zoveel commentaar over gehad op sociale media."

Maar je hield 'm zelfs op tijdens de opdracht waarin je langs vazen moest glippen, ik zat schreeuwend televisie te kijken.

"Haha, ja, maar dat was natuurlijk ook een tactiek: iedere vaas extra met m'n hoed kostte toch weer geld. En ik kon geld onder mijn hoed verstoppen bij een opdracht. Ik ben niet kaal en ik slaap ook niet met m'n hoed op. Ik heb 'm ook best vaak afgezet, vrienden spraken me daar nog op aan, die hebben me nog nooit zo vaak zonder gezien."

Je ziet toch vaak dat kandidaten van Wie is de Mol? daarna overal verschijnen en hun carrière flink kunnen uitbouwen. Jij hebt nu niet in iedere talkshow kunnen zitten, want alles gaat over het coronavirus. Hoe zie jij de tijd hierna?

"Naast dat ik de mol ben, ben ik ook gewoon een gezellige gast en ik denk dat mensen dat inmiddels wel doorhebben. Ik heb me aan Nederland kunnen presenteren met Wie is de Mol? en ben van plan niet meer te verdwijnen. En in de tussentijd kan ik allemaal mooie dingen maken en bedenken, want thuiszitten maakt heel creatief."