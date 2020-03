De talkshow Op1 is ook aankomende zomer nog te zien bij de publieke omroep. Dat vertelt de voorzitter van de NPO, Shula Rijxman, woensdag in het programma.

Het is volgens Rijxman belangrijk om de publieke omroep ook in de zomer door te laten draaien. "Ik hoop dat mensen die sociaal moeilijk in contact komen, in de publieke omroep steun kunnen vinden."

Afgelopen week werd de talkshow Op1 al uitgebreid naar zes dagen per week, waardoor het programma ook op zondag te zien is. "We merken dat de kijkers in groten getale op de publieke omroep afstemmen voor informatie en duiding", zei een woordvoerder destijds over de extra dag.

Op1 wordt door vijf verschillende duo's gepresenteerd; of dat op dezelfde manier doorgaat, is nog niet bekend. Momenteel zitten drie van de presentatoren ziek thuis: Giovanca Ostiana, Sophie Hilbrand en Willemijn Veenhoven. Zij worden vervangen door presentatoren die eerder nog niet te zien waren in het programma.