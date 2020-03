Duizenden kinderen zitten momenteel thuis omdat de scholen gesloten zijn. NPO Zapp en KRO-NCRV zenden daarom vanaf woensdag Zapplive Extra uit. Klaas van Kruistum en Igmar Felicia informeren kinderen in dat programma over het coronavirus en bieden tegelijkertijd educatie en vermaak. Maar ook de oudere kijker is van harte welkom, vertelt de presentator in gesprek met NU.nl.

"We willen een goeie mix brengen tussen dingen leren, lekker vermaak en het contact met anderen, zodat we de eenzaamheid een beetje kunnen wegnemen", vertelt de presentator, die ook elke zaterdag in de 'gewone' Zapplive te zien is. "Laat het maar de nationale huiskamer van Nederland worden."

Volwassenen kunnen dus ook zeker kijken, aldus Van Kruistum. "Ik wil ze van harte uitnodigen. Uiteindelijk proberen we het gezellig te maken. Humor moet er ook zijn, deze situatie kan nog wel even duren."

Het idee voor het programma ontstond bij de redactie van het programma toen het in de lijn der verwachting lag dat scholen zouden gaan sluiten. "Dus toen zijn we gaan broeden wat we konden doen. Binnen anderhalve dag was de knoop doorgehakt."

'We doen niet aan verdoezelen'

Van Kruistum zal met sidekick Felicia in drie keer twintig minuten actuele zaken bespreken. "Aan het begin geeft het Jeugdjournaal een nieuwsupdate en daarover praten we dan door met epidemioloog Patricia, die vragen van de kijkers kan beantwoorden."

In de reguliere uitzending van Zapplive konden kinderen al vragen stellen. "Die gingen alle kanten op. Van vragen als 'ik ben morgen jarig, kan ik wel een feestje vieren?' tot directe vragen als 'ga ik dood?'."

De antwoorden worden volgens de presentator "in duidelijke taal" gegeven. "We doen niet aan verdoezelen, dat merken kinderen toch wel en het is niet nodig. Ik heb vaak gezien dat kinderen enorm veerkrachtig zijn. En we gaan ook geen paniek veroorzaken als het niet nodig is."

'We zitten in een bizarre film'

De rest van de zendtijd wordt gevuld met educatieve fragmenten uit onder meer Schooltv en er is ook ruimte voor entertainment. "Er is een rubriek 'Je krijgt de groeten', zodat de kijkers via de televisie de groetjes aan bijvoorbeeld opa en oma kunnen doen."

Vanwege de coronamaatregelen is er in de studio een strikt protocol afgesproken en zijn alleen de hoognodige mensen aanwezig. "Het wordt spannend", vindt Van Kruistum. "We zitten in een bizarre film op het moment. Maar tegelijkertijd denk ik ook: veel mensen zijn gezond en veerkrachtig, laten we ons niet gek maken. Op naar immuniteit."

Zapplive Extra is een samenwerking tussen NPO Zapp en KRO-NCRV en wordt vanaf woensdag 18 maart elke doordeweekse dag van 13.00 tot 15.30 uur uitgezonden op NPO Zapp en NPO Start.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.