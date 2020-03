DWDD Troost TV, dat sinds dinsdag op NPO3 het tijdslot van de herhaling van De Wereld Draait Door overneemt, heeft volgens Stichting KijkOnderzoek met de eerste uitzending 197.000 kijkers getrokken. Het initiatief van cabaretier Paul Haenen om met oude fragmenten Nederlanders in de huidige situatie troost te bieden, kwam daarmee niet in de lijst van de 25 best bekeken televisieprogramma's.

DWDD Troost TV wordt uitgezonden vanaf 23.00 uur. De meeste programma's in de top 25 van best bekeken televisieprogramma's van dinsdag worden uitgezonden op gunstigere tijdstippen.

Het best bekeken televisieprogramma van dinsdag was het NOS Journaal van 20.00 uur (bijna 3,3 miljoen kijkers). De extra journaaluitzending over de situatie rond het coronavirus (bijna 2,7 miljoen kijkers) en de reguliere televisie-uitzending van De Wereld Draait Door (bijna 2,2 miljoen kijkers) maken de top drie compleet.

Krabbé zoekt Chagall debuteerde dinsdag met 679.000 kijkers. Het programma waarin Jeroen Krabbé het werk en het leven van de kunstschilder Marc Chagall onderzoekt, behaalde daarmee de twintigste plek.